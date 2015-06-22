Лидеры ЕС представили план по укреплению еврозоны

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вместе с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврогруппы Еруном Дейсселблумом, председателем Европейского центрального банка Марио Драги и председателем Европейского парламента Мартином Шульцом подготовили и обнародовали амбициозный план по усилению экономического и валютного союза Европы, передает DW.COM. Соответствующий доклад (так называемый "доклад пяти президентов") размещен на сайте Еврокомиссии.

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Для того, чтобы воплотить замысел в жизнь, они предложили конкретные меры, которые должны быть реализованы в течение трех этапов. Хотя некоторые шаги можно предпринять уже в ближайшие годы, для реализации других потребуется гораздо больше времени. Имплементация плана может начаться уже с 1 июля 2015 года, а завершение - предусмотрено в 2025 году.

Первый этап (1 июля 2015 года - 30 июня 2017) предусматривает повышение конкурентоспособности и структурного сближения с помощью действующих инструментов и текущих соглашений между странами. А также создание фискального консультативного совета Европы, европейской системы страхования вкладов и системы органов по повышению конкурентоспособности. Кроме того, планируется более активная роль Европарламента в принятии решений и усиление парламентского контроля за их выполнением.

Второй этап включает создание экономического и валютного союза (ЭВС), который предусматривает еще большее сближение стран и согласование обязательных экономических показателей. В частности, усиление роли Еврогруппы, создание единого казначейства еврозоны и фонда стратегических инвестиций. Третий этап (не позднее 2025) предусматривает завершение создания глубокого и реального ЭВС, который будет обеспечивать стабильную и процветающую систему для всех граждан государств-членов ЕС, входящих в еврозону.

По мнению соавторов доклада, необходимо, чтобы фокус смещался из правил на институты (которые смогут адекватно и быстро реагировать на вызовы - Ред.), чтобы гарантировать надежную и прозрачную архитектуру ЭВС. По словам Жана-Клода Юнкера, евро является национальной валютой для 19 государств-членов ЕС и более чем 330 млн граждан. "Это то, чем надо гордиться то, что защищает Европу, но это также и то, что может работать лучше", - отметил он.

Как ожидается, предложения "пяти президентов" станут предметом обсуждения во время очередного саммита ЕС 25-26 июня.