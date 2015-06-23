В России рассматриваются варианты сокращения соцрасходов на 2016-2018 годы

Минфин РФ на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева представил свое видение бюджета на 2016-2018 годы. Помимо уже анонсированного отказа от индексации пенсий по уровню текущей инфляции в 2015 году, речь идет о десятках новых инициатив по сокращению соцрасходов, которые с 2006 года росли много быстрее доходов страны, пишет "Коммерсант".

Выслуга лет для военной пенсии, по мнению Минфина, должна составлять 30 лет вместо 20, число госслужащих предлагается сократить еще на 10%, с неработающих брать платежи за страховку ОМС, стоит уменьшить численность ЗАТО и прекратить поддерживать наукограды. Стоит также отказаться и от празднования памятных дат, некратных ста годам. Решение об умеренности в отношении к бедным, военным, пенсионерам и юбилярам Белый дом должен принять до 25 июня.

Читайте такжеЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 годаМинфин настаивает на том, что рост ВВП и увеличение социальных расходов — вещи малосовместимые, во всяком случае реальный рост соцрасходов во время падения ВВП нелогичен. Выводы Минфина — нужна жесткая оптимизация ассигнований и сокращение трат на "социалку". В поисках резервов ведомство, похоже, проверило все запасы. В перечне конкретных предложений ведомства к бюджету-2016 наряду с желанием пустить на расходы переходящие из года в год остатки средств на счетах получателей средств бюджета (как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, это 132 млрд руб. на 1 апреля) и намерением перевести все авансы на счета Федерального казначейства (ведомство ранее жаловалось, что авансы не идут в реальный сектор, а надолго остаются на расчетных счетах получателей) есть и такая мера, как "установление 100-летней кратности для празднования памятных дат" (практически каждое празднование такого рода сопровождается значимыми федеральными расходами).

Впрочем, большая часть предложений Минфина носит характер глобальный, а не локальный. Как и было ранее обещано, предложен запуск реформы пенсионного возраста — с 2016 года его предложено повысить до 65 лет пока только для федеральных чиновников. Для региональных и муниципальных чиновников центр этого сам сделать не может — поэтому Минфин готов лишь рекомендовать эту меру субъектам РФ.