В оккупированном Крыму долг по зарплатам превысил 112 миллионов рублей

В оккупированном Россией Крыму, по состоянию на 1 июня 2015 года, общая сумма просроченной задолженности по заработной плате составила 112,4 млн рублей, передают "Новости Крыма".

Так, в общей сложности 3,8 тыс. работников на полуострове своевременно не получили заработную плату.

Читайте такжеВ Официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций против оккупированного КрымаТаким образом, просроченный долг по зарплате на начало месяца в расчете на одного работника насчитывал 29,8 тыс. рублей.