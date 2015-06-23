Чистый убыток "Газпромбанка" за первый квартале достиг 4,3 миллиарда рублей
10:57, 23 июня 2015Финансы
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Чистый процентный доход сократился на 21%.
REUTERS
Чистый убыток "Газпромбанка" в первом квартале 2015 года по МСФО составил 4,272 миллиарда рублей, увеличившись на 15% относительно аналогичного показателя прошлого года, передает ПРАЙМ.
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