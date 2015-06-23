МВФ предложит Украине признать российский кредит госдолгом - СМИ

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд готов участвовать в трехсторонних переговорах с Украиной и Комитетов кредиторов относительно реструктуризации части украинского государственного долга, сообщает Bloomberg.

Ранее такие переговоры анонсировала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«МВФ заявил, что примет участие в переговорах с Комитетом кредиторов и украинским правительством на следующей неделе в Вашингтоне, где базируется Фонд», - сообщает агентство.

При этом, по данным Bloomberg, МВФ может предложить Украине отнести выданные правительству Российской Федерацией бонды в объеме 3 млрд долл. к группе государственного, а не частного долга, подлежащего реструктуризации.

«В то же время, если Украина посчитает долг перед Россией государственным долгом, это усилит давление на частных кредиторов, – отмечают источники агентства. – Однако определить статус бондов может МВФ».

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Как сообщал УНИАН, Украина в период с 29 июня по 3 июля рассчитывает провести переговоры в формате Украина – МВФ – Комитет кредиторов относительно реструктуризации части госдолга.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.

При этом в правительстве ожидают достичь поставленных МВФ целей, а именно: сократить госдолг до объема 71% ВВП к 2020 году и уменьшить потребность во внешнем финансировании в 2019-2025 годах до 10% ВВП.