Гривня установились на уровне 21,80 за доллар

Во вторник, 23 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,65/21,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,38/24,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4000 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 21,7601 грн/долл., к этому часу заключено 13 сделок на сумму 7,02 млн долл.