Всемирный банк не выделит Украине $1,5 миллиарда без принятия нужных законов - СМИ

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фан направил украинским властям письмо, в котором призывает принять необходимое законодательство для возможности предоставления стране финансовой помощи в $1,5 млрд.

В распоряжении ZN.UA оказалось письмо Чимяо Фана, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, а также спикеру Верховной Рады Владимиру Гройсману. В нем Всемирный банк высказал свое беспокойство.

Так, директор по делам Беларуси, Молдовы и Украины подчеркнул важность принятия законов 2029а и 2045а до оговоренного ранее срока – 30 июня.

"Дальнейшие задержки в утверждении этих двух законов поставит под риск получение около 1,5 миллиардов долларов финансирования со стороны Всемирного банка и других партнеров по развитию", - сказано в тексте письма. По сведениям источников ZN.UA представителям ВБ было обещано прохождение второго чтения до 30 июня текущего года.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект №2029а относительно запрета тарифов ниже себестоимости, за который отдали свои голоса 237 депутатов. Законопроект входит в пакет, который Украина должна принять для получения второго транша кредита Международного валютного фонда. Также парламентарии проголосовали за подготовку этого законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Тогда же парламент принял за основу проект № 2045а относительно усовершенствования гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с украинского рынка. Целью "проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка" является усовершенствование процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, в том числе консолидация продажи активов в структуре Фонда, а также усиление защиты прав вкладчиков путем ускорения проведения выплат возмещения средств таким вкладчикам.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность руководителей или должностных лиц банка за внесение ложных сведений о вкладчиках, умышленное повреждение (уничтожение) базы данных о вкладчиках и / или создание обстоятельств, которые делают невозможным идентификацию вкладчика и делают невозможным начало осуществления выплат.