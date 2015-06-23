Мораторий на проверки бизнеса могут продлить до конца года

Министерство экономического развития и торговли предлагает продлить мораторий на проверки бизнеса, срок действия которого истекает 1 июля, до конца 2015 года, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на коллегии министерства во вторник.

По словам министра, в среду, 24 июня, соответствующий вопрос будет вынесен на заседание правительства и рассмотрен «с голоса».

«Мы предлагаем продлить мораторий на проверки бизнеса до 1 января 2016 года», - сказал он.

Абромавичус отметил, что отсутствие проверок является важным методом поддержки бизнеса на период реформы регуляторной системы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.

Министерство экономического развития и торговли планирует обязать контролирующие органы публиковать на своих сайтах перечень объектов проверки, а также размещать информацию обо всех проведенных проверках субъектов хозяйствования в специальной автоматизированной системе.