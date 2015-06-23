Розенко назвал недостатки закона об упрощении субсидий для пенсионеров и людей с инвалидностью

Принятый Верховной Радой Украины в пятницу, 19 июня, закон об упрощении начисления субсидий фактически лишает пенсионеров и инвалидов возможности их получить, написал на своей странице в социальной сети Facebook министр социальной политики Павел Розенко.

«Верховная Рада Украины приняла законопроект №2676, которым якобы упростила доступ к системе субсидий пенсионерам и инвалидам. Когда сегодня прочитал принятый закон, то был, мягко говоря, в шоке. Вместо упрощенной процедуры доступа к субсидиям депутаты фактически лишили субсидий пенсионеров и инвалидов», - написал он.

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Глава Минсоцполитики отметил, что новый закон не определяет порядок обращения граждан в местные органы социальной защиты.

"В первом абзаце написано о том, что субсидии должны предоставляться без обращения гражданина. То есть местный орган власти использует, наверное, экстрасенсорные методы или механизмы черной или белой магии, чтобы определить желание человека получить субсидию", - пишет Розенко.

По словам главы Минсоцполитики, нормы принятого закона предусматривают необходимость предоставления справок о доходах, хотя Кабмин ранее отменил это требование.

«Для неработающих и работающих пенсионеров, работающих и неработающих инвалидов, членов их семей нужно сдать справки о доходах граждан. Правительство только отменило сбор любых справок, запретив требовать их у людей, а нардепы решили вновь пустить пенсионеров и инвалидов по всем кругам ада, собирая никому не нужны справки. Не законопроект, а вершина абсурда», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (о начислении субсидий пенсионерам и инвалидам) (№2676).

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Данный закон обязывает структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по упрощенному порядку назначать и предоставлять жилищные субсидии неработающим пенсионерам и неработающим инвалидам без обращения гражданина, а работающим пенсионерам и работающим инвалидам – по обращению гражданина с представлением справок о доходах.

Законом определено, что субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются и предоставляются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения по упрощенной процедуре.