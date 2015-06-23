Яценюк о зоне свободной торговли с ЕС: заработает с 1 января, никто не остановит этот процесс

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которое является частью Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, вступит в силу с 1 января 2016 года, и никто не сможет остановить этот процесс, сказал в ходе работы коллегии Министерства экономического развития и торговли Украины премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС вступит в силу, и никакая Россия и никто другой не остановят этот процесс. Это наше соглашение с Европейским Союзом, и нам решать и по содержанию, и по форме, что это соглашение вступит в силу и будет реализовываться с 1 января 2016 года», – сказал Яценюк.

По словам премьера, правительство должно активизировать процесс подготовки к началу работы зоны свободной торговли с ЕС, включая принятие необходимых технических регламентов и приведение торгового законодательства и таможенных процедур к соответствующим стандартам.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров, а европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Россия неоднократно пыталась продлить отсрочку введения положений соглашения.