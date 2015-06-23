Премьер хочет "переписать подходы" к проведению проверок бизнеса

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал предложение Министерства экономического развития и торговли о продлении моратория на проверки бизнеса до конца текущего года и одновременно предложил Минэкономразвития и Государственной службе по регуляторной политике и развитию предпринимательства за ближайшие 6 месяцев переформатировать подходы к проведению проверок.

Об этом он сказал в ходе коллегии Минэкономразвития.

«Мораторий на проверки – это нужно сделать. Но при этом мы не можем все время делать моратории, иначе тогда возникает вопрос целесообразности всех контролирующих органов. Есть предложение продлить мораторий, и я обращусь в парламент с этим предложением. Но в течение следующего полугодия надо полностью переписать подходы к проведению проверок», - сказал Яценюк.

При этом он добавил, что новые подходы к проверкам должны сочетать как ответственность бизнеса, так и ответственность проверяющих органов.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития предложило продлить мораторий на проверки бизнеса, срок действия которого истекает 1 июля, до конца 2015 года.

Кабинет министров в начале января продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года.

Министерство экономического развития и торговли планирует обязать контролирующие органы публиковать на своих сайтах перечень объектов проверки, а также размещать информацию обо всех проведенных проверках субъектов хозяйствования в специальной автоматизированной системе.