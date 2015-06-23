Кабмин готов в 6 раз сократить количество админуслуг

Кабинет министров Украины готов поддержать предложение Министерства экономического развития и торговли Украины о сокращении количества административных услуг в 6 раз – до порядка 500 услуг.

«Я категорически поддерживаю идею сокращения в шесть раз количества административных услуг. Это сокращение давления на гражданина и на бизнес. Государство делает бизнес на своих гражданах, что является неприемлемым. Сократите количество с трех тысяч до пятисот услуг, определите цену и точка», - сказал Яценюк.

По словам премьера, сокращение количества административных услуг, утверждение размера их оплаты, а также исчерпывающего перечня причин отказа в их предоставлении даст возможность дерегулировать экономику и сократить количество бюрократических процессов в бизнесе.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития подготовило законопроект, который утверждает исчерпывающий перечень из 570 административных услуг и устанавливает плату за них.

Согласно документу, размер платы за каждую конкретную услугу будет определяться в процентах от минимальной заработной платы для учета инфляции и реальных доходов населения.

В перечень админуслуг попала выдача всех документов разрешительного характера, лицензирование различных секторов экономики и внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену государственной пошлины для админуслуг в связи с установлением платы за них.