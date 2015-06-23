ЕЦБ увеличил потолок кредитования банков Греции почти до 89 миллиардов евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник, 23 июня, в очередной раз увеличил потолок объема кредитов, предоставляемых греческим банкам в рамках программы экстренной кредитной помощи (Emergency Liquidity Assistance — ELA), до примерно 89 миллиардов евро, сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомый с решением регулятора источник, передает ПРАЙМ.

Решение банка связано с сообщениями о ежедневном оттоке депозитов на фоне сохраняющейся неопределенности по программе спасения Греции, пишет издание. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе греки массово снимали деньги со счетов. В прошлый понедельник отток средств составил 300 миллионов евро, во вторник - 400 миллионов, в среду - 820 миллионов евро.

Читайте такжеЛидеры ЕС и Греция договорились продлить до 24 июня переговоры относительно выхода Афин из финансового кризисаРанее в пятницу ЕЦБ увеличил потолок объема кредитов, предоставляемых в рамках программы ELA, на 1,8 миллиарда евро — до 85,9 миллиарда евро. В понедельник, по данным издания, регулятор повысил кредитный лимит, прибавка составила в пределах 2 миллиардов евро.

При получении ликвидности через ELA банки несут гораздо более высокие издержки — они получают деньги по ставке 1,55% вместо 0,05% при обычном финансировании.

Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.

Согласно заявлению Еврогруппы, 30 июня остается дедлайном для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Затем программа поддержки перестанет действовать, и оставшиеся 7,2 миллиарда евро уже не смогут быть выданы Греции.

В тот же день стране необходимо погасить очередную часть кредита МВФ. Если этого не произойдет, и если МВФ сообщит об этом Европейскому фонду финансовой стабильности (ЕФФС), который кредитует Грецию от имени Евросоюза, это будет означать и кросс-дефолт по обязательствам перед ЕФФС.