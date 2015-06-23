В "черном списке" НБУ почти тысяча руководителей и акционеров обанкротившихся банков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя правила согласования регулятором назначения на руководящие посты или приобретения существенного участия в банках в пользу лиц, причастных к обанкротившимся банкам.

«В служебном «черном списке» Национального банка сейчас 837 человек – руководителей банков и 111 лиц – владельцев существенного участия в банках. И уже сегодня есть факты отказа в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в «черном списке», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что постановлением №357 от 4 июня 2015 года НБУ существенно ограничил возможности для владельцев существенного участия или руководителей неплатежеспособных банков.

В частности, если банк был ликвидирован в результате вывода с рынка по признаку легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма или в связи с осуществлением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков, руководитель и владельцы существенного участия будут «дисквалифицированы», то есть в течение 10 лет не смогут согласовать с НБУ приобретение существенного участия или назначение на пост руководителя банка по причине испорченной деловой репутации.

По информации НБУ, такая дисквалификация будет касаться и так называемых квазируководителей банков, то есть советников и президентов, формально не являющихся руководителями банков, но фактически выполнявших их функции.

Также в НБУ сообщили, что срок дисквалификации для владельца существенного участия банка, который не принял меры для предотвращения утраты банком платежеспособности, составляет 5 лет. Если банк был признан неплатежеспособным по другим причинам, то срок дисквалификации составит 3 года.

Кроме того, Нацбанк ввел дополнительные основания для дисквалификации руководителей банков. В частности, руководитель будет дисквалифицирован на 3 года, если он работал более трех месяцев без согласования своего назначения в НБУ или без подтверждения соответствия его деловой репутации или профпригодности, или если в течение 6 месяцев работал в банке с непрозрачной структурой. Эти ограничения будут применяться к руководителям, которые были назначены с 1 июня 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, основываясь на вступившем в действие с 8 марта Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По информации первого замглавы НБУ Александра Писарука, Нацбанк рассчитывает в этом году если не полностью, то в значительной степени сделать прозрачной структуру собственников украинских банков.