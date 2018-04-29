В законах МВФ депутаты споткнулись на коррупции

Украина ожидает вердикта Международного валютного фонда относительно выполнения программы реформ. Свое слово должен сказать Совет директоров МВФ, заседание которого пройдет в середине июля.

Одобрение проделанной Украиной работы станет залогом выделения нам второго по счету кредитного транша в 1,7 млрд долл. по программе расширенного финансирования.

Чтобы получить деньги, Украина должна выполнить ряд условий. И тут, надо признать, Фонд дал нам фору. Если в апреле–мае в числе обязательных значились изменения законодательства и успешная реструктуризация части госдолга, то теперь в перечне «маяков» осталось лишь законодательство, а именно - восемь законопроектов, направленных на оздоровление банковского сектора, нефтегазовой отрасли, прозрачность тарифной политики и упразднение коррупции среди чиновников.

Законопроекты были разработаны весной при активном участии экспертов МВФ. Позиция Фонда была и остается прозрачной: договориться с кредиторами – задача непростая, с учетом суммы реструктуризируемого долга в 23 млрд долл. Куда проще принять нужные законы, позволяющие разрешить многие экономические проблемы, накопленные годами. Как только законы будут приняты, Фонд незамедлительно выделит средства и продолжит сотрудничество – благо инструменты и ресурсы для этого есть.

Однако в Киеве такую «благосклонность» Вашингтона ценить не спешат. Из восьми реформаторских законопроектов приняли пока только три – те, что касаются усиления независимости Нацбанка. Еще четыре - о «Нафтогазе», об установлении тарифов только на экономически обоснованном уровне, о системе гарантирования вкладов и о борьбе с коррупцией – рассмотрели лишь в первом чтении и то с большими претензиями. А многострадальный законопроект о Нацкомиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, который должен стать фундаментом государственной политики в сфере тарифного образования, и вовсе отложили «до лучших времен», снабдив его эпитетами «сырой» и «коррупционный».

В то же время, парламент и правительство готовы доработать документы. Вот только к общему знаменателю следует прийти уже к следующему вторнику. Дальше откладывать голосование попросту некуда. На кону – не просто пакет реформ, а репутация страны и власти, настроенной на реформы. Если через неделю Верховная Рада повторит негативный опыт предыдущего голосования по МВФовским законопроектам, нам не просто «денег не дадут» - нас слушать перестанут.

Говорили – балакали…

В качестве «повторения пройденного» напомним, что пакет законопроектов по программе МВФ для парламентариев - не новость. В том или ином виде документы уже обсуждались в комитетах, в сессионном зале и даже в социальных сетях. Не случайно организованная премьер-министром Арсением Яценюком встреча с главами парламентских фракций – накануне голосования за законопроекты в минувший четверг, 17 июня, – особого ажиотажа не вызвала. Голосов, казалось, хватит. Тем более что глава правительства не единожды подчеркивал: законопроекты лишены политической составляющей, а их тексты давно согласованы с законодателями.

Тем не менее, несмотря на все договоренности, первое же голосование по пакету законов раскрыло всю зыбкость парламентского большинства. Депутаты едва «наскребли» голоса на ключевые законопроекты по Национальному банку - о распределении прибыли, фискальной независимости НБУ и внесении изменений в Бюджетный кодекс. И это при том, что суть документов предельно проста: они обязывают Нацбанк перечислять прибыль в госбюджет по итогам годовой финотчетности, а не авансом, как было раньше, и усиливают фискальную независимость регулятора, повышая роль Совета Нацбанка с одновременным страхованием профессиональной деятельности работников и изменением функций правления НБУ.

«Увеличение фискальной независимости предусматривает создание общих резервов, достаточных для обеспечения деятельности Национального банка, и затем запрет авансового перечисления денег в бюджет до утверждения финансовой отчетности Национального банка международными аудиторами», - комментировал принятие законопроектов первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

Не остались в стороне и партнеры из МВФ. «Я приветствую прогресс, достигнутый украинским парламентом в части принятия законодательства об усилении независимости Национального банка и продолжении глубоких структурных реформ в экономике, что позволит восстановить экономический рост», - отметила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард.

Но если с Нацбанком вопрос худо-бедно решили, то по законопроектам относительно «Нафтогаза» и борьбы с коррупцией парламентарии споткнулись основательно.

…Сели и заплакали

Законопроект об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины», позволяющий отбирать за долги собственность компаний (преимущественно теплокоммунэнерго), не оплачивающих потребленный газ, ставился на голосование без малого два десятка раз. Одно лишь обсуждение норм документа проводилось трижды, и трижды аргументы парламентариев и правительства были диаметрально противоположны.

«Законопроект дает возможность НАК сбалансировать финансовое состояние и погасить задолженность, которая в большинстве случаев была создана искусственно и безосновательно», - отмечал заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономической политики Игорь Соловей.

Ему вторил и глава правительства Яценюк.

«В чем суть этого законопроекта? Предприятия «теплокоммунэнерго» собирают с народа Украины деньги, дают тепло, выставляют платежку, люди платят, предприятие получает деньги, но вместо того, чтобы отдать эти деньги «Нафтогазу» за поставленный газ, уводят деньги в неизвестном направлении, в том числе в карман частным владельцам, - пояснял премьер. - В том случае, если предприятие получило деньги от населения Украины за жилищно-коммунальные услуги и не отдало эти деньги за купленный природный газ, такое предприятие надо отбирать у владельцев и такое предприятие надо банкротить, чтобы деньги людей не пропадали в карманах частных владельцев «теплокоммунэнерго».

Но тут же «в бой» вступали «Самопомич» и «Батькивщина». «У нас сегодня восемь предприятий, которые попадут под действие этого закона, потому что у них задолженности перед «Нафтогазом» 5,5 млрд грн. Это - стратегическое имущество, которое не подлежит приватизации. Но таким законом мы позволим «Нафтогазу» реализовать даже такое имущество за долги. Мы против этого», - заявляла представитель «Самопомочи» народный депутат Алена Бабак.

С той же риторикой выступала и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Вынесенный законопроект – начало новой волны «черной» приватизации без правил. Если есть предприятия, которые задолжали, выставляйте их на продажу, честную и прозрачную приватизацию, и дайте возможность по всем правилам приватизировать, а не снова «под ковром» проводить теневые сделки», - подчеркивала Тимошенко.

Ситуацию не спасал и нардеп Виктор Пинзеник - экс-министр финансов в правительстве Тимошенко, а теперь представитель Блока Петра Порошенко. «О чем речь в законопроекте? О выполнении обязательств! Весь мир работает по правилам, когда взял продукцию – рассчитайся, не рассчитался – обеспечь имуществом выполнение финансовых обязательств», - взывал к логике Пинзеник.

Без толку выступил и «радикал» Олег Ляшко.

«Человек, не дай Бог, не заплатит за месяц или за два, его выселяют из квартиры. Владельцам «теплокоммунэнерго», пожалуйста, миллиарды берут списывают и не рассчитываются, а олигархи от этого богатеют. Поэтому этот закон - закон против олигархов. Тот, кто не голосует за этот закон, тот поддерживает олигархов», - отмечал Ляшко.

Но его услышала лишь четверть Рады: желающих принять закон за основу и в целом набралось не больше сотни. В итоге его приняли лишь в первом чтении и к 30 июня обещали подготовить «обновленную» редакцию, которая успокоила бы скептиков, кричащих о тайной приватизации «за долги», и обнадежила МВФ-оптимистов, стремящихся оздоровить «Нафтогаз», как того требует Фонд.

Все вокруг «колхозное»

К 30 июня парламентарии также пообещали подготовить ко второму чтению и другой МВФовский законопроект – «О предотвращении коррупции». Он предполагает введение обязательного декларирования чиновниками собственного имущества, включая то, которым они пользуются – дабы общественность знала не только доходы управленцев, но и их расходы.

Справедливости ради, этот документ следовало принять еще в прошлом году - едва ли не на второй день работы новоизбранного парламента. И отнюдь не по указке МВФ, а потому что большинство депутатов получили свои мандаты на лозунгах о снятии неприкосновенности, об искоренении взяточничества и о жизни «по-честному» и «по-новому». Но где там: не обрати МВФ внимание на отечественный чиновничий аппарат, так и продолжали бы госслужащие высшего ранга безнаказанно и неподконтрольно жить на «одну зарплату» в «тещиных» квартирах и ездить на «бабушкиных» иномарках.

Впрочем, они и на минувшей неделе – в день обсуждения законопроекта - не спешили внимать «голосу реформ». Представляя инициативу о декларировании имущества, министр юстиции Павел Петренко отмечал: «Это не просто один из проектов законов, принятие которого требует от Украины МВФ, это - необходимый шаг на пути того, чтобы положить конец такому явлению, когда наши госслужащие переписывают имущество на жен, братьев и так далее, пользуясь им».

Но, несмотря на всю прогрессивность и очевидность воззваний, депутаты лишь с третьего раза согласились рассмотреть правительственное предложение по сокращенной процедуре. При этом желание банально «заболтать» его оказалось столь значительным, что вместо пяти минут обсуждений по существу дискуссия затянулась на добрых полчаса и касалась наиболее «животрепещущих вопросов» - например, о том, стоит ли декларировать имущество, которым пользуешься не 6 месяцев, как предлагает правительство, а только пять с половиной.

«Я хочу сказать, что предложенный законопроект, мягко говоря, несовершенен. В нем так и не прописано, что именно будет пониматься под использованием имущества. Один раз ночевать у брата на даче. Это - использование этой дачи? Один раз проехаться на автомобиле своего знакомого. Это - использование? Поэтому от имени фракции я хочу обратиться к премьер-министру с тем, чтобы Министерство юстиции серьезно подходило к таким чрезвычайным законам», - заявил руководитель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко.

А дальше - больше: парламентарии вспомнили, что по факту в Украине так и не заработало на полную силу новое антикоррупционное законодательство, не утрясены вопросы деятельности Антикоррупционного бюро и Нацагентства по противодействию коррупции. И поэтому любые декларации – сродни «предоставления ГАИшнику права определять скорость движения автотранспорта на глаз».

Аргументы в пользу деклараций остались безответными. По факту – законопроект все так же принят в первом чтении и его все также пообещали доработать в течение ближайшей недели. И все это, как водится, - с «мыслью о народе» и пониманием того, что все проблемы в нашей стране надо решать быстро и выигрывать на всех фронтах.

Между тем, эксперты уже обратили внимание, что через неделю особых изменений в дискуссионные законопроекты никто не внесет. Законодательных сенсаций на ближайших заседаниях парламентских комитетов, вероятнее всего, не будет. Основной задачей правительства и коалиции станет, скорее, поиск голосов «за», нежели ответ на аргументы «против».

Уже прочитанные тексты законопроектов снова попадут в сессионный зал и будут поставлены на голосование. Возможно, не один раз. Вот только хватит ли терпения у наших партнеров наблюдать за тем, как Верховная Рада уходит на второй, а то и третий круг голосования?

Как справедливо заметил премьер Яценюк, мы много говорим о том, что МВФ от нас что-то требует. «Так вот, он от нас вообще ничего не требует. Это мы просим помощь у Фонда», - сказал премьер в своем телеобращении к гражданам.

Украинские реформы, на самом деле, нужны не Фонду. Не будет реформ, Фонд попросту не выделит Украине транш, вернется в режим «бесконечных дискуссий с властями» и переключит все внимание на проблемную Грецию. И Украине потом потребуется приложить немало усилий, чтобы вернуть себе хотя бы толику того доверия, которым она пользуется сегодня.

Так стоит ли в таком случае проверять на прочность и без того немонолитную коалицию и разочаровывать единственного кредитора страны, еще способного вести с нами диалог?

Олеся Сафронова (УНИАН)