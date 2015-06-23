НБУ продлил реструктуризацию кредитов для поддержки банков

Национальный банк Украины принял решение о переносе конечного срока реструктуризации кредитов для поддержки ликвидности банков и по операциям репо с 1 августа до 1 сентября 2015 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление от 22 июня №395.

Этим же постановлением Нацбанк продлил для банков срок подачи соответствующих документов для проведения реструктуризации.

По информации НБУ, продление сроков реструктуризации кредитов банков принято для создания прозрачных и благоприятных условий возврата этих кредитов.

Напомним, в начале июня НБУ установил график погашения банками кредитов для поддержки ликвидности, по которым банкам ранее были предоставлены «кредитные каникулы» до 10 июня текущего года.

Окончательный срок возврата кредитов по поддержке ликвидности установлен до 10 июня 2020 года, при этом возврат основного долга по кредиту будет происходить равными частями на протяжении второго-пятого годов с периодичностью не реже одного раза в месяц с ежегодным возвратом не менее 25% основного долга. Банки, в том числе и признанные проблемными, должны уплачивать проценты по кредитам ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

В феврале НБУ продлил срок погашения банками задолженности по стабилизационным кредитам и кредитам для поддержки ликвидности до 10 июня 2015 года, а также предоставил банкам возможность перенести и сроки уплаты процентов по указанным кредитам.