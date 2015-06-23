Кабмин думает о радикальных мерах - отдать управление таможней иностранной компании

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на коллегии министерства во вторник.

«Мы обговариваем в правительстве как одну из радикальных мер сдачу управления таможни иностранной компании», - сказал он.

По его словам, министр финансов Наталья Яресько в ближайшее время представит Кабинету министров реформу Государственной фискальной службы, подразделением которой является таможня.

Ранее Абромавичус писал на своей странице в Twitter, что аутсорсинг управления таможней применялся в ряде стран с переходной экономикой, с привлечением для этих целей в том числе британской компании Сrown Agents.

Как сообщал УНИАН, по словам Абромавичуса, налоговая реформа в Украине, которая подразумевает создание новой фискальной системы и ее запуск с 1 января 2016 года, будет построена на польской модели децентрализации.