Нацбанк сократит 4 тысячи сотрудников до конца года

Национальный банк Украины в рамках проводимой трансформации регулятора намерен до конца текущего года сократить 4 тыс. сотрудников.

Об этом говорится в презентации трансформации НБУ как элемента реформы финансового сектора Украины.

Согласно документу, штат НБУ уже был сокращен на 2,2 тыс. сотрудников благодаря сокращению неключевых функций регулятора и выведению за пределы управления несвойственных ему функций.

В частности, уже приняты решения относительно выведения за пределы управления регулятора центра научных исследований, редакции периодических изданий, телеканала БТБ, типографии, комплекса технического обслуживания.

Также сокращения будут происходить за счет выведения на аутсорсинг охранной службы, юридической службы, содержание помещений.

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Как сообщал УНИАН, согласно отчету регулятора за 2014 год, численность персонала на 1 января 2015 года составила 8887 человек.