Гривня на межбанке укрепилась до 21,67 за доллар

Во вторник, 23 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,52/21,67 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,00/24,16 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3980 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5257 грн/долл., к этому часу заключено 516 сделок на сумму 351,14 млн долл.