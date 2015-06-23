Доходы местных бюджетов в первом полугодии выросли на 36% - Яценюк

Доходы местных бюджетов, благодаря реформе межбюджетных отношений и реализации бюджетной децентрализации, выросли в первом полугодии 2015 года на 36%, сообщил в ходе заседания Национального совета реформ премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«За первое полугодие доходы местных бюджетов выросли на 36%», - сказал глава правительства, добавив, что в денежном выражении дополнительный ресурс местных бюджетов за счет передачи бюджетных полномочий составит до 40 млрд грн.

При этом Яценюк отметил, что в процессе децентрализации неурегулированными остаются вопросы землеустройства. «Вопрос в том, смогут ли местные общины влиять на распределение земли в рамках населенного пункта. Пока это компетенция органов исполнительной власти, что довольно сомнительно как с конституционной, так и с логической точки зрения. И этот вопрос надо решить во время внесения изменений в Конституцию, а также законы о местных администрациях и органах местного самоуправления», - отметил Яценюк.

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Как сообщил УНИАН, в конце декабря прошлого года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию.

Как заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, благодаря принятому закону местные органы власти будут иметь все механизмы достижения финансовой самостоятельности. В то же время министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что введение механизмов бюджетной децентрализации и расширение базы налогообложения с одновременной передачей администрирования части налогов на местный уровень позволят местным органам власти привлечь только по налоговым поступлениям до 25 млрд грн дополнительных доходов.