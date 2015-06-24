Террористическая организация "Исламское государство" запустила собственную валюту (фото)

Террористическая организация «Исламское государство» запустила в обращение собственную валюту на подконтрольных территориях, которая получила название «исламский динар» - один золотой динар равен $139, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph.

Широкое распространение на подконтрольных территориях валюта должна получить в ближайшее время. Выпуск собственной валюты боевиками объясняется стремлением «оградить себя от глобальной экономики сатаны».

Читайте такжеГосдеп США назвал возможные сроки победы над "Исламским государством"Издание отмечает, что за основу для эмиссии собственной валюты был взят исламский динар времен халифа Османа в 630-х годах. На монетах «Исламского государства» изображено отсылающее к Корану изображение семи колосьев и карта мира.

Изображение исламских динаров в сеть выложил противник ИГ Абу Ибрагим Раккави, который проживает на подконтрольной боевикам территории города Ракка в Сирии.

Деятельность радикальной группировки «Исламское государство» осуждена мировым сообществом.