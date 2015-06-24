Банк "Финансовая инициатива" признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины 23 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого в настоящее время «VAB Банка» и одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку.

Согласно сообщению на сайте НБУ, с февраля 2015 года в течение 180 дней, то есть до 23 июня 2015 года, банк был обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины, но, несмотря на все усилия по стабилизации, включая докапитализацию банка владельцем существенного участия, остановить отток средств, стабилизировать ликвидность и восстановить платежеспособность в условиях текущего финансового кризиса не удалось.

НБУ сообщает, что банк не смог выполнить свои обязательства перед НБУ по кредитам рефинансирования по причине значительного дефицита ликвидности, при этом отток средств клиентов и многочисленные жалобы регулятору о невозврате банком средств продолжались.

По информации НБУ, подавляющее большинство вкладчиков банка в количестве 59 тыс. человек, или 92%, вклады которых подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов физических лиц, получат свои средства в полном объеме, для чего фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме более 3,7 млрд грн.

Банк «Финансовая инициатива» стал 53-м банком, который признан неплатежеспособным за время последнего кризиса и очистки банковской системы с начала 2014 года.

Согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц, с 24 июня в банк введена временная администрация сроком на 3 месяца до 23 сентября включительно под руководством Дмитрия Кашуты.

Фонд обещает сообщить о времени и порядке выплат вкладчикам банка дополнительно на своем сайте и предлагает вкладчикам пользоваться «горячими» линиями фонда и банка «Финансовая инициатива».

Как сообщал УНИАН, принадлежащий собственнику банка Олегу Бахматюку еще один банк, входящий в группу крупных финучреждений по активам, - «VAB Банк» был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года, с этого момента в банке работала временная администрация.

До этого в октябре прошлого года основной акционер банка заявлял, что рассчитывает на совместную докапитализацию «VAB Банка» с участием правительства.

По состоянию на 1 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам «VAB Банка» 6 млрд грн возмещения по вкладам.

В марте этого года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков «VAB Банка».

«VAB Банк» и банк «Финансовая инициатива» входят в число крупнейших получателей кредитов НБУ для поддержки ликвидности на срок свыше 30 календарных дней. В частности, по итогам 2014 года «VAB Банк» получил кредиты на 5,535 млрд грн, банк «Финансовая инициатива» - на 8,358 млрд грн. В 2015 году такие кредиты банкам не выдавались.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по размеру активов.

Банк «Финансовая инициатива» работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков.

Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк.