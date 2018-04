Посмотреть в глаза кредиторам

Ближайшие недели станут решающими в переговорном процессе по реструктуризации долгов между украинскими властями и Комитетом кредиторов под руководством американского инвестиционного фонда Franklin Templeton. Не уложившись в ранее поставленные сроки, Министерство финансов продолжает уговаривать кредиторов, пытаясь помимо продления сроков погашения долга добиться его частичного списания. То есть, не просто отсрочить, а снизить долговую нагрузку для нескольких поколений украинцев, вынужденных расплачиваться за непомерные долговые аппетиты экс-президента Виктора Януковича. Но кредиторы неумолимы. В своем последнем заявлении Комитет выразил готовность к встрече с представителями Украины, но намекнул, что настаивает на прежнем, отклоненном ранее предложении об отсрочке основных платежей на 10 лет и списании купона на 500 млн долл. без снижения номинала самого долга.

Примечательно, что за три с половиной месяца переговоров Минфин и кредиторы ни разу не встретились лицом к лицу, общаясь через многочисленных консультантов и средства массовой информации. Именно по этой причине трехсторонняя встреча представителей Комитета кредиторов и украинского правительства в Вашингтоне при участии Международного валютного фонда как арбитра, запланированная на следующую неделю - с 29 июня по 3 июля, станет решающим этапом эпопеи с реструктуризацией. Нервы украинского Минфина на пределе. И если по мере ведения переговоров Украина аккуратно платила по счетам, в том числе погасив 22 июня 75 млн долл. купонного дохода по евробондам на 3 млрд долл., выкупленным Российской Федерацией в декабре 2013 года, теперь все может измениться.

«Как вы знаете, Верховная Рада поддержала просьбу премьер-министра и предоставила Кабинету министров право принимать решение относительно введения моратория на выплаты по долгам. В случае отсутствия реального прогресса в переговорах в ближайшее время, если кредиторы не воспользуются этим последним шансом достигнуть соглашения, Украина будет иметь полное моральное и юридическое право принять соответствующее решение относительно взаимоотношений с собственником наших долгов», - заявила министр финансов Наталия Яресько, подчеркивая, что это - единая согласованная позиция украинских властей.

Поведение кредиторов вполне логично – они не хотят терять свои доходы, и уж тем более списывать долги, считая, что Украина слишком сгущает краски, и скоро в стране все наладится. Наверное, из просторных кабинетов в бизнес-центрах европейских и американских мегаполисов виднее, что происходит в нашей стране, но украинские власти придерживаются другого мнения.

Интересное предложение

«Мы знаем, что у нас непростая ситуация с государственными финансами. Эта ситуация вынудила нас перейти к кардинальным действиям. Мы должны не только ликвидировать структурные дисбалансы, которые привели к росту государственного долга в предыдущие годы, но и радикально снизить существующую долговую нагрузку на государственный бюджет», - подчеркнула Наталия Яресько, представляя обновленное предложение для кредиторов.

По информации Минфина, новое предложение предполагает списание значительной части долга и продление окончательного срока его уплаты, но одновременно дает кредиторам призрачную надежду - возможность возврата некоторых исходных параметров сделки, т.е., восстановление стоимости облигаций в случае, если экономическая ситуация в Украине будет улучшаться с опережением прогнозов. Минфин в очередной раз призвал Комитет немедленно сесть за стол переговоров, чтобы достичь согласия относительно реструктуризации. Все прежние предложения кредиторов, включая идею погасить долги на 8 млрд долл. за счет резервов Национального банка Украины, по мнению министерства, не приемлемы.

МВФ вербально поддержал усилия украинских властей.

«Я приветствую решение правительства достичь соглашения с кредиторами. Это важно, в особенности для того, чтобы Фонд продолжил финансирование Украины даже в том случае, если переговоры не будут завершены в срок», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, подчеркнув, что успех программы МВФ с Украиной не возможен без достижения договоренности о реструктуризации. Заседание совета директоров Фонда по Украине состоится в середине июля. И по информации близких к переговорам источников, если кредиторы не перейдут к конструктивным предложениям к моменту оглашения решения совета, Минфин намерен воспользоваться своим правом и объявить мораторий на выплаты по всем коммерческим долгам до конца года.

Мораторий на выплаты, по мнению автора этой идеи – правительства, не станет расцениваться рынком как дефолт страны, но в то же время поможет перевести диалог с кредиторами в другую плоскость, продемонстрировав решительность намерений украинских властей. Между тем, кредиторы пока не очень-то испугались.

О чем молчат кредиторы

Успехом в проведении переговоров с кредиторами за три с половиной месяца могут похвастаться только государственные банки – «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк». Но надо отметить, что условия этой реструктуризации выгодны, прежде всего, кредиторам, которые согласились на отсрочку уплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона, то есть, своих доходов. Переговоры по остальным долгам пока безуспешны. Входящие в Комитет кредиторов инвестфонды - T.Rowe Price, TCW Group и BTG Pactual Europe, уже порядком подустали от пустых разговоров и готовы уступить, но у них нет необходимого кворума голосов без крупнейшего держателя евробондов Украины - американского фонда Franklin Templeton.

В руках у FT 8 млрд долл. украинских долгов, и в свое время фонд заработал солидные деньги на скупке обязательств Венгрии и Ирландии в период проблем в этих странах. Поэтому теперь не хочет терять ни цента на подобной сделке с украинскими бумагами. Фонд активно скупал украинские долги, став крупнейшим владельцем еврооблигаций Украины, в четвертом квартале 2013 – первом квартале 2014 года, т.е., в разгар Революции достоинства, массовых беспорядков и убийств активистов в центре столицы. Разумеется, с учетом обстановки в стране, владельцы облигаций продавали их фонду за бесценок – с дисконтом 60-70%, т.е., за 30-40% первоначальной стоимости. Даже с учетом нынешней критически низкой стоимости наших евробондов на рынке – порядка 50 центов за 1 доллар – фонд не остался в убытке, но и сдаваться не намерен.

Помимо FT, одним их крупнейших владельцев украинских долгов в списке к реструктуризации является Россия. Понимание украинских проблем у РФ также отсутствует, что подтверждает ее статус агрессора. Российские лидеры всячески увиливают от переговоров, квалифицируя политическую взятку Януковичу за отказ от евроинтеграции как межгосударственный долг. Но вопреки нормам морали, особые условия заключенного Януковичем договора с россиянами вынудили украинский Минфин оплатить купон в июне, уже располагая инструментарием для введения моратория. В случае неуплаты этого купона ответным действием РФ стало бы предъявление всего долга Украины к досрочной оплате или кросс-дефолт. И, как следствие, нас ждал бы полный провал переговорного процесса с остальными кредиторами.

К слову, удивила риторика МВФ, который, по данным агентства Bloomberg, предварительно квалифицировал 3 млрд долл. долга по евробондам перед РФ как официальный, а не частный долг. То есть, фонд, по сути, предложил заплатить россиянам, а не пытаться реструктуризировать эти облигации наравне с другими. Все эти хаотичные заявления сторон переговоров, похоже, окончательно сбили с толку экспертов и участников рынка, которые уже затрудняются прогнозировать возможный итог переговоров.

Вашингтон-вояж

«Встреча в Вашингтоне состоится. Переговоры состоятся, но то, что они сдвинутся с мертвой точки, я сомневаюсь», - прокомментировал ситуацию УНИАН начальник отдела инвесткомпании Concorde Capital Юрий Товстенко. Он отметил, что если ранее МВФ настаивал на достижении договоренностей с кредиторами до 15 июня, то теперь эти сроки сдвинулись, и фонд пообещал продолжить финансирование Украины даже в случае затягивания переговорного процесса.

«Простыми словами, МВФ согласен, чтобы переговоры продолжались дальше, вплоть до сентября. Сейчас сложно прогнозировать, чем все закончится. Украина настаивает на списании 40% долга, снижении купона и продлении срока. Кредиторы готовы удлинить долг на 10 лет и снизить купон, но не готовы на списание. Кто кого дожмет, сказать тяжело», - добавил он.

Эксперт полагает, что Украина может позволить себе продолжить переговорный процесс до осени, поскольку до этого времени по графику нужно оплачивать только купон по облигациям, в то время как в сентябре полагается погасить тело долга по евробондам «Украина-2015».

«До этого момента каждый может стоять на своем, и при этом Украина может получать транши от МВФ. Переговоры будут долгими. И я не думаю, что кредиторам будут интересны новые условия Минфина (восстановлении стоимости бондов при росте экономики с опережением прогнозов). Это гипотетическая возможность получить компенсацию в будущем, но кто сейчас поверит Украине?», - подчеркнул Товстенко.

Главный тезис кредиторов, как напомнил эксперт, это - предложение перенести уплату долга без его списания, чтобы не закрывать возможность для Украины выйти на внешние рынки при стабилизации ситуации в стране и перекредитоваться совершенно на других, более выгодных для нас условиях. «Кредиторы «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» согласились на пролонгацию на 7 лет с увеличением купона, почему другие кредиторы должны прощаться с 40% своих денег навсегда и при этом тоже делать пролонгацию? Было бы правильно просто пролонгировать. Мы бы 10 лет не платили ничего по телу долга, а за это время можно выкарабкаться, выйти на внешние рынки и перезанять», - пояснил он.

Но у Министерства финансов другая, достаточно жесткая, по мнению экспертов, позиция.

Итак, в Вашингтоне ничего кроме услужливых реверансов, судя по всему, не будет, какие-то подвижки в процессе реструктуризации возможны не ранее сентября. Кредиторы уже знают о праве правительства вводить мораторий на выплату долгов, но пока не очень-то испугались. Что касается долга перед РФ и странного заявление МВФ по этому поводу, то фонд может сознательно способствовать выведению «российского» долга за рамки переговоров, чтобы ускорить процесс и снизить риск кросс-дефолта для Украины. МВФ все еще верит в успех переговоров. Теперь дело за малым: чтобы в серьезность намерений украинских властей поверили другие кредиторы, испугались возможного моратория и удовлетворили просьбу Украины хотя-бы наполовину - аsk for more to get enough.

Ольга Гордиенко (УНИАН)