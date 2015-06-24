Гривня на межбанке укрепилась до 21,30 за доллар

В среду, 24 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,12/21,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,96/24,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3930/0,3980 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1799 грн/долл., к этому часу заключено 37 сделок на сумму 15,69 млн долл.