Кредиторы пугают Украину проблемами в случае списания части долга

Стремление Украины списать часть государственного долга и снизить ставку купона и таким образом уменьшить процентные платежи в рамках предложений по реструктуризации отложит возможности страны по выходу на внешний рынок капиталов и повысит ее зависимость от институциональных кредиторов, говорится в письме Комитета частных кредиторов Украины, переданном агентству УНИАН.

«Критерии реструктуризации долга, предложенные МВФ, Украина трактует как списание (части госдолга - УНИАН), снижение процентных платежей и пролонгацию платежей. Такой подход отложит выход Украины на рынок капиталов, повысит стоимость заимствований и повысит зависимость страны от официального финансирования (со стороны институциональных кредиторов - УНИАН), - говорится в письме кредиторов. – В этом контексте списание долга не добавит экономической стабилизации Украине и возможностей к экономическому росту».

В Комитете напомнили, что МВФ выдал Украине три критерия разрешения долговой проблемы – экономия 15,3 млрд долл. по долговым выплатам, снижение уровня госдолга до 71% ВВП к 2020 году и снижение зависимости от внешнего финансирования до 10-12% ВВП к 2019-2025 году.

«Однако мы не согласны с тем, что эти критерии являются правильной основой для разрешения текущей экономической ситуации в долговой сфере, обусловленной в первую очередь девальвацией национальной валюты. Мы признаем важную роль МВФ в поиске решения, – говорится в письме кредиторов. – При этом Комитет поддерживает необходимость сохранения достаточного объема госрезервов (НБУ – УНИАН) и понимает, что этот объем будет выше, если Украина не будет платить в валюте кредиторам, включая МВФ. В этой связи мы предлагает выполнить три критерия МВФ при сохранении приемлемого уровня резервов».

Кроме того, в Комитете отметили, что, по оценкам МВФ, Украине потребуется одолжить порядка 7 млрд долл. в период с 2017 по 2020 годы. «И потому списание долга, а еще хуже дефолт, сократит возможности Украины и сделает внешнее финансирование невозможным. Мы же предлагаем не осуществлять платежей по основной сумме долга до 2019 года», - говорится в письме.

Кредиторы также выразили стремление участвовать в переговорах, которые запланированы в трехстороннем формате в Вашингтоне. «Мы считаем крайне важным то, что три стороны должны сесть за стол и договориться как можно скорее», - резюмировали в Комитете кредиторов.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины ожидает проведения встречи в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля. Результатом переговоров, как ожидается, станет выработка позиции сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.

Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.