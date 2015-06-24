Фискальную службу передадут в прямое подчинение Минфину

«Правительство принимает решение передать Государственную фискальную службу в прямое подчинение Министерству финансов Украины, - сказал он. – Я поддерживаю реорганизацию службы, но хотел бы, чтобы мы говорили о практических шагах и последствиях такой реорганизации».

Кроме того, Яценюк отметил, что у ГФС есть три месяца, чтобы реально изменить культуру уплаты налогов и сборов, а также провести полную кадровую ротацию в налоговых и таможенных органах.

«У вас есть три месяца на то, чтобы налогоплательщики почувствовали новую и качественную налоговую культуру, которая будет внедрена руководством Государственной фискальной службы, и не только наверху, – сказал премьер. – Внизу у нас остаются такие же люди, такая же коррупция. А внизу должны быть реальные изменения».

Он подчеркнул, что все кадровые назначения на всех уровнях управления должны быть прозрачными и понятными. «Там не должно быть людей Калетника (экс-глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник - УНИАН) и других бывших олигархов, которые сейчас перекрасились и в силу изменения системы хотят вернуться назад. И поэтому я требую от руководства ГФС тотального изменения руководства внизу. Подчеркиваю – тотального. Иначе с этим грузом мы никуда не уплывем. Косметических ремонтов в ГФС стране не нужно».

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Кабинет министров Украины ликвидировал Министерство доходов и сборов Украины и на его базе создал Государственную фискальную службу. В феврале 2015 года глава правительства инициировал служебное расследование в отношении руководства ГФС, поскольку чиновники так и не смогли побороть схемы уклонения от уплаты налогов, существование налоговых ям и взяточничество на таможне. В результате служебного расследования руководство ГФС уволили, а в апреле в ГФС прошел конкурс на замещение вакантных должностей. Тогда же в Минфине была создана рабочая группа, задачей которой стала выработка налоговой реформы и новой редакции Налогового кодекса. Как ожидается, Налоговый кодекс будет представлен парламенту в сентябре.