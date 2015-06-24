Яресько ожидает встречи с кредиторами и МВФ в Вашингтоне 30 июня – 1 июля

Министерство финансов Украины ожидает проведения встречи в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля, сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Дата – мы еще не договорились о дате, но, возможно, вторник-среда (на следующей неделе – УНИАН)», – сказала она.

При этом Яресько отметила, что результатом переговоров станет выработка позиции сторон и ответ на предложения кредиторов.

«Будет встреча, где мы выскажем свои предложения. Пока прогноз такой, а уже потом будет ответ на предложения кредиторов», - отметила министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина в период с 29 июня по 3 июля рассчитывает провести переговоры в формате Украина – МВФ – Комитет кредиторов относительно реструктуризации части госдолга. Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

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Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.