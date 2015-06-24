Яценюк призвал ускорить введение электронного администрирования НДС

«Задача для Государственной фискальной службы – внедрение электронного администрированияНДС. Понимая всю критику, которая будет по этому вопросу, она будет проплачена теми, кто отмывает деньги, отмывает НДС, кто держит конвертационные центры и грабит миллиарды гривень из государственного бюджета», - сказал Яценюк.

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При этом он подчеркнул, что честный бизнес также может ощутить неудобства введения электронного администрирования НДС. «Я принимаю то, что любая реформа, а тем более реформа в системе администрирования НДС, может потянуть отвлечение оборотных средств предприятий. Я понимаю, но я призываю предпринимателей отнестись к этому с пониманием. Если мы вводим новую систему администрирования НДС, это значит, что мы также вводим новую систему возмещения НДС», - сказал Яценюк.