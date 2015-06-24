Наиболее коррумпированные таможни отдадут в управление иностранным компаниям

Об этом он сказал в ходе публичного преставления реформы Государственной фискальной службы.

«Я предлагаю Министерству финансов и руководству ГФС провести эксперимент на отдельных таможнях. Давайте сделаем пилотный проект, и пригласим внешние компании, чтобы они оперировали на отдельных таможнях. Такой опыт был в Болгарии, в других странах, – сказал Яценюк. – Первый этап - определить таможни, и предлагаю отдать в управление иностранным компаниям наиболее коррумпированные таможни. И там мы сразу увидим, какой результат работы».

При этом Яценюк отметил, что предложение правительства состоит еще и в том, чтобы устанавливать для таможен плановые поступления, и суммы, которые будут собираться сверх плана, делить с местными властями. «У нас есть, например, плановые поступления по Одесской таможне. Все, что выше плана, – 50 на 50: 50% забирает бюджет, 50% Одесса забирает себе. Мы готовы на такой эксперимент», - отметил глава правительства.

Ранее Яценюк сообщил, что Кабинет министров Украины принял решение передать Государственную фискальную службу в прямое подчинение Министерству финансов и дал ГФС три месяца, чтобы реально изменить культуру уплаты налогов и сборов, а также провести полную кадровую ротацию в налоговых и таможенных органах. Он подчеркнул, что все кадровые назначения на всех уровнях управления должны быть прозрачными и понятными.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Минфин провел конкурс на замещение должностей руководителей ГФС и создал рабочую группу по выработке налоговой реформы и реформы ГФС. В свою очередь Минэкономразвития предложило обсудить вопрос передачи управления таможенной службы на аутсорсинг иностранной компании. Одной из таких компаний, по мнению руководства Минэкономразвития, могла бы стать британская компания Сrown Agents.