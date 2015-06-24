Насиров хочет побольше заместителей и сократит штат на 30%

В рамках реформы Государственно фискальной службы планируется увеличить количество заместителей главы ведомства с двух до пяти, в соответствии с количеством направлений работы службы, а также сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.

Об этом в ходе презентации реформы Государственной фискальной службы сообщил глава ГФС Роман Насиров.

«Для эффективного исполнения функций нам необходимо увеличить количество заместителей. Я думаю, всего их будет пять», - сказал он.

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Также Насиров отметил, что необходимо назначить новых руководителей территориальных органов ГФС. По его словам, новое руководство Фискальной службы уже сменило более половины руководителей территориальных органов ведомства.

Глава ГФС заявил, что в течение года структура службы будет сокращена на 30%.

"Я слышал, что госпожа министр (министр финансов Наталия Яресько – УНИАН) говорила о 50%, но реалистично нам будет нужен еще 1 год, чтобы довести службу до 30%, и только после введения электронных сервисов", - сказал он.

По его словам, на первом этапе ГФС сможет оптимизировать штат и численность службы на 10%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что вся вертикаль управления Государственной фискальной службы, которая по решению правительства отдана в прямое подчинение Министерству финансов Украины, должна быть обновлена, а новые подходы в работе ведомства должны быть видны уже через три месяца.

Роман Насиров назначен на должность главы Государственной фискальной службы Украины в мае текущего года, по результатам конкурсного отбора. В ходе участия в конкурсе Роман Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов через упрощение налоговой отчетности, развитие электронных сервисов, упрощение форм налоговых деклараций и сокращение количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизацию самой структуры службы.