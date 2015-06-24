России придется еще долго работать при жестких бюджетных ограничениях - Медведев

России придется еще достаточно долго работать в условиях жестких бюджетных ограничений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Нужно также учитывать, что ресурсы бюджета не безграничны. Нам достаточно долго еще, по всей вероятности, придется работать в условиях жестких бюджетных ограничений", - сказал Медведев, отметив, что "возможностей для значительного увеличения доходов в нынешней ситуации очень немного".

Читайте такжеМинфин России хочет сэкономить на пенсионерах 2,6 триллиона рублей"Очередной бюджетный цикл начинается, надо признаться, в весьма непростых условиях. Необходимо нам всем реалистично оценить существующие риски. Параметры бюджета во многом продиктованы сложившейся экономической ситуацией", - сообщил премьер, пояснив, что эта ситуация определяется падением цен на нефть, замедлением экономического роста, санкционным режимом. "Нам нужно подготовить бюджет, который позволит адекватно реагировать на эти вызовы", - призвал он правительство.

Премьер-министр РФ также отметил, что проект бюджета должен быть готов ориентировочно к середине сентября.