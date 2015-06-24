Упрощающий раскрытие банковской тайны закон откроет доступ к счетам украинцев СБУ, МВД и прокуратуре

Об этом в комментарии УНИАН сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, изменения, содержащиеся в законопроекте, откроют доступ по запросу к информации об операциях физлиц прокуратуре, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Антикоррупционному бюро и Антимонопольному комитету Украины, тогда как сейчас такая информация доступна только по юридическим лицам и физлицам-предпринимателям.

"Если законопроект будет принят, то для получения информации "компетентным" органам не потребуется санкция суда. Главное новшество законопроекта в том, что информация о счетах физлиц и операциях по ним станет гораздо более доступна (без санкции суда) сразу шести контролирующим органам. Это касается всех физлиц, не только "состоятельных", - отметила Коробкова.

По ее словам, ГФС как подконтрольный Министерству финансов орган может и сейчас получить по запросу информацию о наличии банковских счетов.

"Фискальная служба получит доступ по запросу к информации об операциях юрлиц, физлиц-предпринимателей и физлиц. Сейчас фискалы имеют доступ только к информации о наличии счетов", - сказала она.

По словам Коробковой, возможным негативным последствием принятия законопроекта станет продолжение оттока депозитов с банковской системы.

"Население Украины (особенно состоятельное) не слишком доверяет перечисленным выше органам. И эти люди будут знать, что огромная масса работающих в органах людей сможет без затруднений получить информацию об их операциях. Нет гарантий, что этим не воспользуются в личных целях отдельные работники органов. Поэтому, в случае принятия закона, депозиты не скоро вернутся в банковскую систему.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено повысить налоговую дисциплину среди налогоплательщиков - физических лиц со значительными доходами и усилить контроль со стороны государства за полнотой и своевременностью уплаты ими налога на доходы. Минфин предлагает разрешить Государственной фискальной службе Украины раскрывать банковскую тайну, а также упростить доступ к банковской тайне физических лиц