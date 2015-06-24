Нацбанк еще не получил информации о владельцах 10 банков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя выполнение банками требований регулятора до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего НБУ планировал в течение июня публиковать обновленные данные на своем сайте.

По информации НБУ, банки, структуры которых не опубликованы, работают над уточнением данных по требованиям регулятора, и структуры их собственности будут опубликованы по мере исправления ошибок.

Также сообщается, что 6 банков не подали данные о собственности, 3 из которых признаны неплатежеспособными.

Помимо этого, 3 банка попросили продлить срок предоставления информации по причинам, важность которых изучается регулятором, а также не подал структуру собственности 1 банк, зарегистрированный в оккупированном Луганске.

НБУ напоминает, что непрозрачная структура собственности банка является основанием для установления существенных ограничений в его деятельности, вплоть до признания такого банка проблемным. Такие банки не смогут получить кредит рефинансирования, принять участие в тендере по поддержке ликвидности и получить генеральную валютную лицензию НБУ.

Кроме того, НБУ будет отказывать банкам с непрозрачной структурой собственности в согласовании новой редакции устава, не позволит им увеличивать уставный капитал. Деловая репутация руководителей непрозрачных банков будет считаться испорченной на 3 года, если руководитель работал в таком банке больше 6 месяцев и при условии, что такой руководитель был назначен после 1 июня 2015 года. Отсчет времени для руководителей банков начнется в тот момент, когда банк получит письмо от НБУ о том, что его структура собственности признана непрозрачной.

Также за непредставление или представление недостоверных сведений о структуре собственности банка предусмотрен штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.

Если у НБУ есть основания полагать, что заявленная структура собственности банка не соответствует действительности, он имеет право требовать у каждого из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев банка подтверждения их имущественного состояния. По информации НБУ, такие запросы от регулятора уже получил 21 банк, на очереди - еще 7 финучреждений.

Если регулятор установит неудовлетворительное финансовое или имущественное состояние по крайней мере 2 лиц из 10 крупнейших конечных ключевых владельцев, совокупно владеющих не менее 5% капитала, он может признать структуру собственности банка непрозрачной.

Нацбанк подчеркивает, что принимаемые им процедуры являются своего рода фильтром реальных владельцев среди подставных лиц и номинальных держателей корпоративных прав банка, которые действуют в интересах третьих лиц.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего планировал в течение июня публиковать обновленные данные на своем сайте.

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По оценкам регулятора, раскрытие реальных собственников банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к неплатежеспособным банкам.

С начала года НБУ за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников признал проблемными 2 банка.

Также регулятор отказывает в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в своем «черном списке», в котором числится 837 руководителей и 111 владельцев существенного участия, причастных к обанкротившимся банкам.