СМИ: Греция отвергла встречные предложения кредиторов

Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на источник в греческом правительстве, передает "ЕвроПравда". В частности, источник подтвердил, что Греция не согласилась на увеличение НДС и сокращение государственных расходов.

Кроме того, кредиторы призывают отменить ранний выход на пенсию, а также увеличить пенсионный возраст с 62 до 67 лет к 2022, а не 2025 года, как планирует левый греческое правительство.

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Также кредиторы хотят сокращения расходов на оборону на 400 млн евро, а не 200 млн, как предлагает Греция.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что некоторые кредиторы не готовы поддержать предложения Греции для выхода из кризиса.

Перед этим в греческом правительстве заявляли, что Греции осталось договориться с кредиторами о "двух-трех" пунктов по пакету предложений, внесенных правительством страны.

В Еврокомиссии же выразили надежду, что соглашение с Грецией будет достигнуто не позднее чем в четверг.