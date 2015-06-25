Яценюк: Я против ликвидации Пенсионного фонда и против действующей пенсионной системы

Об этом он заявил в интервью журналу «Новое Время».

«Я бы, конечно, с огромным удовольствием был еще более радикальным, но надо смотреть на украинские реалии. Украина — не Россия и не Грузия. Это Украина. Как человек, который хочет быстрых экономических реформ, я бы закрыл глаза и двигался дальше. Но всегда у тебя в голове должно быть, что ты еще политик и должен понимать то, о чем я уже говорил: каждый шаг нужно взвешивать, в том числе и в этой ужасной политической среде и в условиях российской агрессии», - ответил Яценюк на вопрос о сравнении Украины и Грузии, где нет Пенсионного фонда.

Премьер считает, что в украинских реалиях ликвидация Пенсионного фонда будет воспринята населением еще более негативно, чем повышение тарифов.

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«Представьте себе, что будет, если я выйду и заявлю: «Мы тут посидели, подумали, и я решил ликвидировать Пенсионный фонд». Это сродни повышению тарифов, только вдвое хуже. Я против ликвидации Пенсионного фонда, но я против и действующей пенсионной системы», - сказал Яценюк.

В то же время, он отрицает, что условие повышения пенсионного возраста фигурирует в договоренностях с МВФ.

«В окончательной редакции было принято решение, что повышение пенсионного возраста не является основным условием. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос снова встанет», - отметил Яценюк.

Полное интервью украинского премьера читайте в свежем номере журнала «Новое Время».