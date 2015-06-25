Минфин "дал заднюю" по законопроекту о контроле за доходами богачей и раскрытии банковской тайны

Соответствующее решение Минфин обнародовал на своем сайте.

«Проект Закона Украины «О внесении изменения в Налоговый кодекс (о введении обслуживания состоятельных физических лиц) снят с обсуждения в связи с возвращением его на доработку», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, министерство представило законопроект 19 июня. Он предполагал считать состоятельными гражданами тех, которые отвечают одному из следующих критериев: является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика; прямо или опосредованно владеет 20% и более юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый год 10 млн евро и более; общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Согласно законопроекту, состоятельные лица должны были обязательно подавать декларацию о доходах в электронном виде наравне с крупными налогоплательщиками и средним бизнесом, при этом фискальный орган может принять решение об изменении основного места учета состоятельного лица наравне с крупным налогоплательщиком.

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Кроме того, предлагалось ввести норму, согласно которой налоговые органы имеют право доначислять налоги состоятельным лицам, при этом срок давности доначисления составляет 3650 дней, или 10 лет. Согласно законопроекту, несвоевременная подача состоятельным лицом налоговой декларации каралась бы штрафом в 10% суммы начисленного налога на доходы физлиц. Кроме того, Минфин предложил разрешить Государственной фискальной службе Украины раскрывать банковскую тайну.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в рамках декларационной кампании, которая началась 1 января и длилась до 1 мая, 683 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн грн, а общий объем задекларированных доходов составил 13,8 млрд грн. При этом количество миллионеров сократилось по сравнению с предыдущим годом на 3%.

В то же время, по мнению руководства Независимой ассоциации банков Украины, принятие правительственного законопроекта позволило бы шести государственным контролирующим структурам получить доступ к информации о всех банковских операциях физических лиц, а это привело бы к тому, что граждане продолжили бы выводить свои средства из банковской системы.