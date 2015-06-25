Санкционный банк "Россия" наращивает активы с помощью оккупированного Крыма

Банк "Россия", который одним из первых попал под западные санкции, нарастил капитал с помощью бюджетников оккупированного Крыма - стал одним из крупнейших игроков на рынке привлечения средств физлиц полуострова, пишет "Коммерсант".

Крымские вкладчики уже разместили в банке 4,5 млрд руб., что вывело этот регион на второе место в филиальной сети "России" по вкладам физических лиц. Сделав ставку на развитие корпоративной розницы, банк получил на обслуживание зарплатные счета ряда крупнейших организаций полуострова, в том числе Черноморского флота, МВД, МЧС и других госструктур. Эксперты уверены, что без господдержки экспансия "России" в регионе проходила бы медленнее.

Читайте такжеВ Официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций против оккупированного КрымаБанк "Россия" начал работать в аннексированном Крыму в апреле прошлого года — спустя всего месяц после введения американских санкций против него и его крупнейших акционеров Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко.

На фоне первой волны санкций банк получил мощную поддержку со стороны президента Владимира Путина, который через несколько дней после введения ограничений открыл счет в "России", куда должна перечисляться его зарплата. Аналогичным образом поступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем о запуске зарплатного проекта с банком объявила Объединенная судостроительная корпорация, а августе 2014 года стало известно, что "Россия" будет вести зарплатный проект для военнослужащих Черноморского флота (численность личного состава на весну 2014 года — 25 тыс. человек).