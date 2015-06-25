Госдолг Украины за месяц вырос на 7 миллиардов гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 мая 2015 года составила 67,661 млрд долл., что на 314 млн долл., или на 0,47%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в мае выросла на 7 млрд грн, или на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте сократился на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, в то время как в гривневом эквиваленте этот показатель вырос на 323 млрд грн, или на 29,337%.

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Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2015 года составил 67,347 млрд долл., что на 2,322 млрд долл., или на 3,6%, больше показателя на начало месяца. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в апреле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.