В Украине продлили мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров на своем заседании в среду, 24 июня, принял решение продлить мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2016 года, сообщил в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты и Европейской Бизнес Ассоциации министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Вчера на Кабмине приняли решение продлить мораторий на проверки бизнеса до конца 2016 года», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, мораторий на проведение проверок бизнеса был объявлен в конце 2014 года и должен был действовать до 1 июля 2015 года. Предложение о продлении моратория выразило Минэкономразвития на основании консультаций с бизнесом. Мораторий не касается плановых фискальных проверок.