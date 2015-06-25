Goldman Sachs считает, что в июле Украина введет мораторий на выплату долгов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад американского банка Goldman Sachs Group.

«Украина, вероятно, не осуществит выплат по купону в следующем месяце и объявит дефолт по долгу, – предполагает агентство. – Правительство не сможет достичь договоренности с кредиторами и в ближайшее время объявит мораторий по купону, платеж по которому запланирован на 24 июля».

Агентство напомнило, что Украина предложила кредиторам 40-процентное списание долга и новые бонды, платежи по которым будут привязаны к экономической ситуации. В то же время источники агентства утверждают, что кредиторы вряд ли примут такое предложение.

Группа кредиторов, возглавляемая инвестфондом Franklin Templeton, 24 июня снова подала на рассмотрение план, который позволяет Украине сэкономить 16 миллиардов долларов выплат по своим долговым обязательствам в течение 4 лет.

Согласно статистике Bloomberg, стоимость украинских долговых ценных бумаг на общую сумму 2,6 миллиарда долларов с процентной ставкой 9,25% годовых и сроком погашения в июле 2017 года упала на 0,21 цента до 49,39 цента за доллар.

Всего же после своего падения 25 марта текущего года ценные бумаги выросли в цене почти на 12 центов.

Аналитик Эндрю Метени из Goldman Sachs Group отмечает, что принимая во внимание объемы ВВП, такая реструктуризация позволит держателям долговых облигаций получить прибыль вне зависимости от экономических показателей страны. Подобное решение должно удовлетворить каждую из сторон.

«Мы ожидаем, что долговые бумаги будут точнее отражать экономику, когда рынок оценит эти потенциально новые кредитно-финансовые инструменты», - сказано в его докладе.

Стоимость украинского долга выросла в цене, но продолжает оставаться низкой - 49 центов за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет кредиторов вышел с открытым письмом к основному кредитору Украины Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложение пересмотреть критерии долговых операций и отказаться от идеи списания долга, поскольку это осложнит в будущем выход Украины на внешние рынки капитала.

Министерство финансов Украины ожидает проведения встречи в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля. Результатом переговоров, как ожидается, станет выработка позиции сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.

Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.