Реструктуризация госдолга станет залогом финансовой стабильности Украины – Яценюк

Реструктуризация части государственного долга, переговоры о которой ведет Министерство финансов Украины с марта текущего года, станет залогом финансовой стабильности Украины, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты и Европейской Бизнес Ассоциации.

При этом Яценюк отметил, что финансовая стабилизация – это задача правительства, и выполнение этой задачи позволит перейти к дальнейшему экономическому росту.

«Для нас серьезный вызов – реструктуризация долгов. И правительство, и Минфин активно над этим работают. Это должно стать залогом финансовой стабилизации в целом. Мы не можем позволить себе обслуживать те долги, которые накоплены в первую очередь за последние три года. А за последние три года Украине были выданы 40 млрд долл. США, и общий объем средств, который нужен для обслуживания долгов страны, равен нашим военным расходам. 5% мы тратим на нашу безопасность и оборону и 5% мы вынуждены тратить на обслуживание внутреннего и внешнего долга страны», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина в период с 29 июня по 3 июля рассчитывает провести переговоры в формате Украина – МВФ – Комитет кредиторов относительно реструктуризации части госдолга. Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.