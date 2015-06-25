Государственный "Укргазбанк" завершил присоединение банка "Киев"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укргазбанка».

"Согласно решению Кабинета министров от 11 февраля 2015 года по выведению с рынка банка "Киев" путем отчуждения всех его активов и обязательств в пользу «Укргазбанка» сообщаем, что 25 июня «Укргазбанк» завершил процедуру присоединения банка «Киев», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, с этого момента все клиенты неплатежеспособного банка становятся клиентами «Укргазбанка».

«Это первый опыт в нашей стране применения нового механизма поддержания финансовой стабильности - P&A, когда все вкладчики неплатежеспособного банка - юридические лица, физические лица, причем и те, которые владеют вкладами на сумму более гарантированной, становятся клиентами другого, стабильно работающего банка, с абсолютно свободным доступом к своим средствам. То есть для них меняется только номер счета и реквизиты. Этот инструмент лично я оцениваю как один из самых перспективных. В мировой практике он является довольно распространенным», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Кирилла Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 24 февраля признал национализированный в 2009 году банк «Киев» неплатежеспособным для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку».

В результате Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию сроком на три месяца – до 24 мая включительно и начал проведение инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств банка «Киев».

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Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по размеру активов. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Минфин стал владельцем 93% акций банка.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.