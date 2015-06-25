ООН: инвестиции в Россию в ближайшие три года останутся на 10-летнем минимуме

Прямые иностранные инвестиции в Россию в ближайшие три года останутся на 10-летнем минимуме 2014 года.

Такой прогноз дает Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), пишут «Ведомости».

В 2014 году Россия впервые за 10 лет не вошла в список A.T. Kearney 25 наиболее привлекательных для прямых инвесторов стран, это произошло еще до конфликта с Украиной – из-за непредсказуемой политики и вмешательства государства в экономику, говорил FT партнер A.T. Kearney Пол Лаудисина.

В опросе 2015 г. половина заявила о готовности увеличить инвестиции в Россию и сопредельные страны после отмены санкций. Но урегулирование геополитического конфликта может лишь частично вернуть привлекательность экономике: кризис имеет внутренние причины, нет шансов, как в 2010–2012 гг., воспользоваться мировым восстановлением, считают эксперты PwC.

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Согласно данным ООН, мировые прямые иностранные инвестиции в 2014 году сократились на 16,3% – до $1,23 трлн, Спад произошел, несмотря на рост всех остальных показателей – ВВП, торговли, капитальных вложений, занятости.

Приток инвестиций в развитые страны упал на 28% – до минимума с 2004 г., вложения за рубеж самих развитых стран – такие же, как в 2013 г. Инвестиции же в развивающиеся страны выросли на 2% и стали на треть больше, чем в развитые страны. Больше всех получили Китай ($129 млрд), Гонконг ($103 млрд) и США ($92 млрд).

Россия осталась в топ-20, несмотря на трехкратное падение инвестиций. Из-за ситуации в России иностранные инвестиции в регион СНГ, Грузии и стран Юго-Восточной Европы сократились более чем вдвое до $48 млрд, 10-летнего минимума. Региональный конфликт, падение цен на нефть и международные санкции против России понизили доверие инвесторов к региону, говорится в докладе.

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По данным ЦБ, в 2014 г. приток прямых иностранных инвестиций в Россию упал втрое с $69 млрд до $21 млрд, минимума с 2005 г., весь приток пришелся на первое полугодие, а затем два квартала был отток – подобного в России не было с начала сбора статистики по инвестициям в 1994 г. Из $21 млрд более двух третей пришли с Кипра, Багамов, Бермудов и Виргинских островов. Вложения российских резидентов за границу в 2014 г. сократились на треть до $56,3 млрд, почти половину получили Кипр и Бермуды.