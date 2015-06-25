Украина "теоретически" может объявить мораторий на выплату долгов в конце июля - Яресько

Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

Ранее о такой возможности заявил американский банк Goldman Sachs, объяснив свой прогноз кризисом ликвидности и отсутствием диалога с кредиторами.

«Теоретически это (мораторий - УНИАН) возможно. Как вы знаете Верховной Радой был принят закон», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, по мнению Goldman Sachs Group, Украина испытывает серьезный кризис ликвидности и, вероятно, не сможет осуществить запланированные на июль купонные выплаты по своим бондам. В этой связи банк предположил, что правительство Украины не сможет достичь договоренности с кредиторами и в ближайшее время объявит мораторий по купону, платеж по которому запланирован на 24 июля. При этом в банке отмечают, что Украина предложила кредиторам 40-процентное списание долга и новые бонды, платежи по которым будут привязаны к экономической ситуации. В то же время источники агентства утверждают, что кредиторы вряд ли примут такое предложение.

Ранее Комитет кредиторов вышел с открытым письмом к основному кредитору Украины Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложение пересмотреть критерии долговых операций и отказаться от идеи списания долга, поскольку это осложнит в будущем выход Украины на внешние рынки капитала.

Министерство финансов Украины ожидает проведения встречи в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля. Результатом переговоров, как ожидается, станет выработка позиции сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.

Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В Украине 17 июня вступил в силу принятый Верховной Радой и подписанный президентом Петром Порошенко Закон Украины «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством и местным долгом», дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.