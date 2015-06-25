Яресько не поедет на встречу с кредиторами в Вашингтон – Украину будет представлять Лисовенко

Делегацию Украины на переговорах с кредиторами и представителями ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда в Вашингтоне возглавит правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга Виталий Лисовенко, сообщила журналистам министр финансов Наталья Яресько.

"Виталий Лисовенко поедет", - сказала министр.

При этом она уточнила, что в Вашингтоне пройдут не переговоры, а техническая встреча.

"Это будет техническая встреча, на которой мы обсудим наш макроэкономический прогноз. И мы встречаемся, чтобы обсудить все технические вопросы втроем (МВФ - кредиторы - Украина - УНИАН). Это техническая беседа - это не переговоры", - подчеркнула министр.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины ожидает проведения встречи в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля. Результатом переговоров, как ожидается, станет выработка позиции сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.

Переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В Украине 17 июня вступил в силу принятый Верховной Радой и подписанный президентом Петром Порошенко Закон Украины «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством и местным долгом», дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.