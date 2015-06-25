В ВМС заявили, что из-за аннексии Крыма Украине нанесен ущерб на $150 миллиардов

По предварительным данным, из-за аннексии Крыма Украине нанесен ущерб в 150 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил 1-й заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.

Контр-адмирал также акцентировал, что ущерб может возрасти, если не возродить отечественный военный флот.

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В то же время, как отметил Таран, Россия не отказалась от агрессивных действий в отношении Украины. В данный момент РФ сконцентрировала в черноморском регионе около 20 тыс. бойцов, около 40 кораблей, порядка 50 летательных аппаратов и т. д., которые могут нанести удар по стратегически важным объектам Украины.

Он напомнил, что протяженность морской границы Украины составляет около 1,35 тыс. км, еще почти 30 тыс. кв. м – территориальное море, плюс 70 тыс. кв. м – морская экономическая зона.