Яценюк: Рада проголосовала только треть законов о борьбе с коррупцией и дерегуляции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций, представляющих зарубежных и украинских инвесторов в стране, призвал их лоббировать правительственные реформы в парламенте.

«Я прошу вашей поддержки, поддержки в том, чтобы вы как бизнесмены, инвесторы в Украину помогли украинским парламентариям голосовать за те законы, которые вносятся правительством, а не валить 70% реформистских законов, которые нужно было принять еще полгода назад», - сказал Яценюк.

По словам премьера, из-за политической обструкции парламент проголосовал только треть законов о борьбе с коррупцией, дерегуляции, упрощении ведения бизнеса.

Также Яценюк подчеркнул необходимость формирования в бизнес-среде новой налоговой культуры.

«Новая налоговая культура означает следующее: бизнес платит налоги, государство правильно использует эти налоги, а Государственная фискальная служба прозрачно администрирует эти налоги», - отметил премьер.

По словам главы правительства, попытки легализовать зарплаты даже с учетом понижения в три раза налога на доходы физических лиц (при условии реализации субъектами хозяйствования определенных условий по выходу из тени) не увенчались успехом.

«Страна кормится не президентом, не правительством. Страна кормится всеми нами. Каждый имеет свою часть ответственности. Очень важно вести честный и прозрачный диалог», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины ранее призвал парламентскую коалицию в кратчайшие сроки принять законы, которые являются обязательным условием получения 1,7 млрд долл. транша Международного валютного фонда.

По словам министра финансов Натальи Яресько, предварительное условия МВФ, не выполненное Украиной, касается повышения возможности «Нафтогаза» взыскивать свою дебиторскую задолженность.