ЕБА: процесс реформирования страны медленный и неэффективный

Правительство Украины не имеет достаточных полномочий для решения проблем бизнеса, а также проведения качественных и кардинальных реформ, заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в ходе встречи с представителями Кабинета министров.

«Министры не имеют достаточно полномочий для решения проблем бизнеса и воплощения в жизнь прогрессивных идей», - сказала она.

При этом Деревянко отметила, что процесс реформирования страны медленный и неэффективный.

«Ощутимого улучшения ситуации не произошло, реформы как таковые не происходят, глубоких структурных реформ, как в Грузии и Центральной Европе, нет», - подчеркнула исполнительный директор ЕБА.

По ее словам, Украина не продемонстрировала значительного прогресса в борьбе с коррупцией, контрабандой и «серым» импортом, а прогресс в реформах является точечным и не решает глобальных проблем.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 25 июня в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций, представляющих зарубежных и украинских инвесторов в стране, призвал их лоббировать правительственные реформы в парламенте.