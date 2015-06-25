Яресько: стоимость новых кредитов составляет менее 3% годовых, при Януковиче - 8%

Средневзвешенная стоимость кредитов, привлеченных правительством Украины в последнее время по линии Международного валютного фонда, правительства США и Европейского Союза, составляет менее 3% годовых, в то время как стоимость долгов, взятых в предыдущие периоды, была более 8%, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты и Европейской Бизнес Ассоциации.

«Мы работаем над уменьшением объема госдолга и гарантированного государством долга страны. Чтобы уменьшить нагрузку, мы идем по двум направлениям: мы заменяем дорогие долги, взятые раньше, на более дешевые, которые имеют больший срок погашения. Если средняя стоимость долга, привлеченного ранее, составляла в среднем 8% годовых, то средневзвешенная стоимость нового долга – менее 3%», - сказала министр.

При этом она подчеркнула, что второе направление работы – переговоры по реструктуризации части госдолга. «Скажу честно, переговоры идут очень трудно, но реструктуризация крайне важна для уменьшения долговой нагрузки на страну. Наша цель – сэкономить 15,3 млрд долл. на следующие 4 года», - отметила министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина с начала 2015 года привлекла 6 млрд долл. - 5 млрд долл. по линии МВФ и 1 млрд долл. в качестве гарантий правительства США. В июне Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании с ЕС, которым предполагается выделение Украине 1,8 млрд евро.

по данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 мая 2015 года составила 67,661 млрд долл., что на 314 млн долл., или на 0,47%, больше показателя на начало месяца. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в мае выросла на 7 млрд грн, или на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте сократился на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, в то время как в гривневом эквиваленте этот показатель вырос на 323 млрд грн, или на 29,337%.