В МВФ подтвердили, что встреча Украины с кредиторами состоится 30 июня в Вашингтоне

Трехсторонние технические консультации по вопросам реструктуризации части государственного долга Украины при участии Международного валютного фонда, Комитета кредиторов и представителей правительства состоятся в Вашингтоне 30 июня, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Я подтверждаю, что на следующей неделе состоится техническая встреча с участием Комитета кредиторов и представителей украинского правительства. МВФ будет участвовать в этой встрече. Она состоится 30 июня», - сказал Райс.

Ранее Министерство финансов Украины планировало встречу в трехстороннем формате с участием делегации Международного валютного фонда и Комитета кредиторов в Вашингтоне 30 июня или 1 июля. Результатом переговоров, по словам главы Минфина Натальи Яресько, должна стать выработка позиции сторон и ответ на предложения кредиторов.

В то же время Яресько отмечала, что в Вашингтоне пройдут не официальные переговоры, а технические консультации. Украинскую делегацию представит правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко.

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Как сообщал УНИАН, переговоры по реструктуризации Украина начала 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.